Украинские дроны обвалили экспорт дизеля из России

Почти половина российских НПЗ выведена из строя.

Экспорт дизельного топлива из России приблизился к самому низкому уровню с 2020 года из-за систематических ударов украинских беспилотников по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, сообщает Financinal Times.

Издание отмечает, что с начала августа украинские беспилотники атаковали 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом на отдельных НПЗ повреждены несколько раз.

По данным исследовательской группы Energy Aspects, атаки дронов вывели из строя мощности заводов, на которых перерабатывалось около 1 млн баррелей российской нефти в сутки.

«Это, пожалуй, самая эффективная кампания, которую Украина проводила», - сказал руководитель отдела ценообразования на европейские нефтепродукты в компании Argus Бенедикт Джордж.

Журналисты напоминают, что Россия - второй в мире экспортер дизельного топлива. Причем примерно половина грузов направляется в Турцию. Москва пока не ограничивает экспорт дизеля за границу, в отличие от бензина, которого все больше не хватает на внутреннем рынке страны и на временно оккупированных территориях.

Солярки же в России пока достаточно. По данным журналистов, производство дизеля превышает внутренний спрос более чем на 50%. Дизельное топливо широко используется в сельском хозяйстве и некоторыми военными подразделениями, в частности танковыми войсками.

