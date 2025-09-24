В Литве могут ввести экзамен на знание языка для продления ВНЖ 24.09.2025, 12:38

Белорусам на заметку.

Заместитель председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас предложил сделать более строгими требования к знанию литовского языка для иммигрантов из третьих стран.

Литовский Сейм после внесения одобрил предусматривающие это поправки к закону. Поправки поддержали 85 парламентариев при 3 воздержавшихся, пишет Delfi.lt.

Предлагается установить требование по изучению литовского языка для иностранцев, проживших в Литве 5 лет и желающих продлить временный вид на жительство.

Уровень владения языком будет определяться правительством, а Департаменту миграции будет предоставлено право проверять знание иностранцем государственного языка и основ Конституции (в случае выдачи или замены временного вида на жительство).

Если Сейм одобрит инициативу Кащюнаса, иностранцы, прожившие в Литве последние два года, имеющие разрешение на временное проживание сроком не менее одного года и желающие привезти с собой членов семьи, должны будут предоставить доказательство владения литовским языком, за исключением случаев, когда лицо не может выучить язык по объективным причинам — возрасту или состоянию здоровья.

Согласно проекту, иностранцам, проживающим в стране по постоянному виду на жительство, но утратившим гражданство Литвы, а также проживающим в Литве с 1 июля 1993 года, при получении или продлении постоянного вида на жительство необходимо будет владеть литовским языком и сдать экзамен по основам Конституции.

Предлагаемые поправки к закону должны помочь ограничить иммиграцию дешевой рабочей силы, обеспечить более успешную интеграцию иностранцев и укрепить безопасность страны.

Действующий закон не требует знания государственного языка от иностранцев, легально проживших в Литве 5 лет и чей временный вид на жительство продлевается.

