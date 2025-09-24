В России повысят налоги вопреки обещаниям Путина

В России повысят налоги вопреки обещаниям Путина3
- 24.09.2025, 17:09
Налоговую нагрузку увеличат ради финансирования войны в Украине.
Минфин РФ объявил о намерении властей повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года до 22% с 20% вопреки неоднократным заверениям руководства России не увеличивать налоговую нагрузку, сообщает The Moscow Times.
Минфин РФ указал, что изменения в Налоговый кодекс направлены, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности.
Российский бюджет находится под все большим давлением из-за военных действий в Украине, санкций, необходимости поддерживать текущие обязательства и выполнять триллионные предвыборные обещания президента Владимира Путина, с одной стороны, и падения доходов вследствие низких цен на нефть, крепкого рубля и замедления экономики, с другой.
Это вынуждает власти принимать все более непопулярные и болезненные решения для балансировки бюджета, одним из которых является повышение налогов.
Российские власти, которые четвертый год продолжают «спецоперацию» в Украине, с 2025 года запустили масштабную налоговую реформу, которая затронула основные виды прямых налогов — налог на доходы физлиц (НДФЛ), налог на прибыль, упрощенную систему налогообложения (УСН) для малого и среднего бизнеса, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ряда отраслей.
После этого полтора года назад — в феврале 2024 года — Путин поручил «зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года», а в начале сентября сказал, что правительству нужно увеличивать доходы бюджета, но без увеличения налогового бремени.
В июне министр финансов Антон Силуанов сказал, что власти не вынашивают планы очередной корректировки налогов, несмотря на сложную ситуацию с исполнением бюджета.
Однако источник Reuters в конце августа назвал новое повышение налогов неизбежным: «Иначе у нас просто не сходятся концы с концами даже при снижении оборонных расходов. Нефтегазовые доходы падают, а экономика не позволяет все это полностью перекрыть».
Позднее источники, близкие к правительству, сказали Reuters, что правительство обсуждает повышение ставки НДС до 22% ради сокращения дефицита казны.