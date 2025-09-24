Германия готова возглавить перевооружение ЕС 24.09.2025, 17:39

Инициатива вскоре будет представлена на рассмотрение стран-членов.

Германия заявила о готовности взять на себя ведущую роль в масштабной программе перевооружения Европейского союза, которая должна подготовить оборонные силы блока к 2030 году, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Берлин предлагает создать «коллективные коалиции возможностей» — группы стран ЕС, которые будут совместно разрабатывать и закупать вооружения в приоритетных областях, таких как системы противовоздушной обороны.

Особый акцент Германия делает на защите восточного фланга ЕС в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России. Кроме того, Берлин призывает расширить полномочия Европейского оборонного агентства, превратив его в центральную платформу для координации закупок и анализа дефицита оборонных возможностей.

Германия также настаивает на дерегуляции в сфере производства вооружений, включая смягчение правил конкуренции и господдержки, что позволит быстрее увеличивать выпуск оружия в кризисных ситуациях.

Финансирование проектов, по мнению Берлина, должно осуществляться не за счет новых общеевропейских средств, а через существующую программу военных кредитов на €150 млрд, национальные бюджеты и текущие субсидии.

Предложения Германии станут частью дорожной карты ЕС по усилению обороны, которую планируется представить лидерам союза в октябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com