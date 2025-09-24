Латвия меняет порядок въезда через границу 24.09.2025, 17:44

Появится платная электронная очередь.

С 15 октября этого года транспортным средствам перед пересечением внешней границы Латвии придётся регистрироваться в электронной очереди. Подробности о новшестве рассказывает Infotrans Media Belarus.

Плата за регистрацию одного ТС в системе бронирования установлена в размере 9,3 евро.

Обязанность регистрировать время пересечения границы в электронной очереди будет касаться всех водителей транспортных средств, желающих пересечь внешнюю границу Латвии. Исключения предусмотрены, например, для конных экипажей, велотранспорта, лиц с паспортами Еврокомиссии и др.

Водители автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки, обязаны будут регистрироваться, но их освободят от платы за услугу.

Новый порядок предусматривает регистрацию водителей транспортных средств в системе бронирования электронной очереди (lvrobeza.lv / lvborder.lv) до прибытия в пункт пропуска с указанием КПП, даты, времени и типа очереди (приоритета). Система спрогнозирует возможный срок ожидания на границе.

Электронное бронирование появится в пунктах пропуска «Гребнево», «Патерниеки», «Терехово». Прорабатывается вопрос реализации проекта на пограничных переходах «Силене» и «Виентули».

