закрыть
24 сентября 2025, среда, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия меняет порядок въезда через границу

  • 24.09.2025, 17:44
Латвия меняет порядок въезда через границу

Появится платная электронная очередь.

С 15 октября этого года транспортным средствам перед пересечением внешней границы Латвии придётся регистрироваться в электронной очереди. Подробности о новшестве рассказывает Infotrans Media Belarus.

Плата за регистрацию одного ТС в системе бронирования установлена в размере 9,3 евро.

Обязанность регистрировать время пересечения границы в электронной очереди будет касаться всех водителей транспортных средств, желающих пересечь внешнюю границу Латвии. Исключения предусмотрены, например, для конных экипажей, велотранспорта, лиц с паспортами Еврокомиссии и др.

Водители автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки, обязаны будут регистрироваться, но их освободят от платы за услугу.

Новый порядок предусматривает регистрацию водителей транспортных средств в системе бронирования электронной очереди (lvrobeza.lv / lvborder.lv) до прибытия в пункт пропуска с указанием КПП, даты, времени и типа очереди (приоритета). Система спрогнозирует возможный срок ожидания на границе.

Электронное бронирование появится в пунктах пропуска «Гребнево», «Патерниеки», «Терехово». Прорабатывается вопрос реализации проекта на пограничных переходах «Силене» и «Виентули».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников