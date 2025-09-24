Соседняя с Беларусью страна вводит платную электронную очередь на границе 24.09.2025, 21:07

С 15 октября.

С 15 октября в Латвии вводится обязательная электронная регистрация для пересечения границы. Плата за одно транспортное средство будет составлять 9,3 евро, сообщает TVNet.

Согласно постановлению правительства от 23 сентября, все водители транспортных средств, пересекающие внешнюю границу Латвии, обязаны зарегистрировать свои автомобили в системе бронирования электронной очереди. Это касается в том числе пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

Стоимость услуги составит 9,3 евро за одно транспортное средство. Возможность предварительной записи в электронной очереди будет открыта с 1 октября, а сама процедура регистрации станет обязательной с 15 октября.

Система предусматривает исключения. Так, регистрация не требуется для конных экипажей, велосипедов, а также для лиц с паспортами Еврокомиссии и других категорий, установленных законом.

Автобусы, осуществляющие регулярные международные пассажирские перевозки, также обязаны регистрироваться в электронной системе, но при этом освобождаются от уплаты 9,3 евро.

По замыслу его авторов, нововведение направлено на упорядочение пограничного движения, сокращение очередей и повышение эффективности пропускного режима.

