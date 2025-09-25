В Беларуси приняли британского военного атташе 25.09.2025, 1:03

Минобороны Беларуси аккредитовало майора Джорджа.

Минобороны Беларуси аккредитовало британского военного атташе майора Уильяма Джорджа. Об этом оборонное ведомство страны сообщило в своем Telegram-канале.

«Атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь майор Уильям Джордж аккредитован при белорусском оборонном ведомстве», — говорится в сообщении.

Как отметили представители министерства, в департаменте международного военного сотрудничества также провели встречу с сотрудником диппредставительства. На ней стороны обсудили вопросы двусторонних контактов.

