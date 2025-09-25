закрыть
Белорусских цементников хотят выжить с российского рынка

  • 25.09.2025, 10:05
Двоим на рынке стало тесно.

Двоим на рынке стало тесно.

Пока Лукашенко требует от правительства дать ему экономику вообще и промышленность в частности, главный белорусский союзник продолжает генерировать проблемы и неприятности. «Военное» повышение НДС уже стало фактом, а с российского рынка союзника так и норовят выжить. Сегодня досталось белорусскому цементу. Его в Россию едет слишком много, считают российские конкуренты, пишет planbmedia.io.

Главная «санкционная» аксиома белорусской пропаганды: санкции носят не политический, а экономический характер. Их ввели не потому, что Беларусь или Лукашенко — плохие. Санкции — это попытка удушить конкурентов.

Однако опыт белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества доказывает, что санкции — это санкции, а попытка удушить конкурента — это жизнь. Вот сегодня российские цементники озвучили инициативу: зафиксировать потолок импорта на уровне не более 1,5 млн тонн в год и установить исключительное право российских производителей вести поставки в рамках госконтрактов.

И предложенная мера — не на «недружественных» или вообще вражеских производителей нацелена. Цель ее — крупнейший поставщик цемента в Россию, Беларусь.

В январе-августе 2025-го года объем поставок белорусского цемента в Россию достиг 1,6 млн тонн при общем объеме импорта в 2,6 млн тонн. Доля Беларуси — 3,86% от общего потребления цемента Россией. Причем доля эта за год изменилась совсем незначительно — в январе-августе 2024 года она была 3,73%.

Двоим на рынке тесно

Откуда тогда беспокойство? Доля цемента из Беларуси на рынке Центрального и Северо-Западного (СЗФО) федеральных округов в 2027 году может достигнуть 35%, увеличившись в 3,5 раза к показателю по итогам 2024 года, прогнозируют в консалтинговой компании СМПРО. В натуральном выражении импорт увеличится с 2,39 млн до 7 млн тонн. Это, конечно, не точно, а только в случае запуска Минском законсервированных мощностей.

Про этом, по данным «Коммерсанта», профицит производства цемента в Беларуси сейчас составляет 1,6–2,3 млн тонн в год. Заводы работают с полной загрузкой. А если все остановленные начиная с 2010 года линии будут запущены, профицит достигнет уже 7 млн тонн.

При этом с 2022-го года продавать цемент в Европу Беларусь не может из-за санкций. Остается — Россия. И чтобы удержаться на этом рынке приходится и цены снижать, и товарные кредиты давать. А потребление — падает, конкуренция растет. И выбирая между своей цементной отраслью и соседской Москва, очевидно, предпочтет первое.

