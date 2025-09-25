закрыть
25 сентября 2025, четверг, 12:07
Лукашенко улетел в Россию

  • 25.09.2025, 10:52
Там он встретится с Путиным.

Лукашенко 25 сентября улетел в Россию с двухдневным визитом. Основным поводом стал Глобальный атомный форум, который сегодня стартует в Москве в музее «АТОМ» на площадке выставочного комплекса на ВДНХ.

Также диктатор встретится с главой Кремля Путиным.

Отметим, правители встречались совсем недавно — 31 августа на полях саммита ШОС в Тяньцзине.

