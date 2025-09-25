Лукашенко улетел в Россию 3 25.09.2025, 10:52

3,342

Там он встретится с Путиным.

Лукашенко 25 сентября улетел в Россию с двухдневным визитом. Основным поводом стал Глобальный атомный форум, который сегодня стартует в Москве в музее «АТОМ» на площадке выставочного комплекса на ВДНХ.

Также диктатор встретится с главой Кремля Путиным.

Отметим, правители встречались совсем недавно — 31 августа на полях саммита ШОС в Тяньцзине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com