25 сентября 2025, четверг, 13:48
Придворные пропагандисты боятся показывать хромающего Лукашенко

  • 25.09.2025, 12:29
  • 6,598
Видеофакт.

Лукашенко прибыл с визитом в Москву. На видео, опубликованном близким к пресс-службе диктатора Telegram-каналом 25 сентября, камера пропагандистов стыдливо уводится в сторону в моменте, когда Лукашенко начинает спускаться с трапа самолета.

Отметим, диктатор из-за проблем со здоровьем с трудом спускается с лестниц.

