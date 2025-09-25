Придворные пропагандисты боятся показывать хромающего Лукашенко 8 25.09.2025, 12:29

6,598

Видеофакт.

Лукашенко прибыл с визитом в Москву. На видео, опубликованном близким к пресс-службе диктатора Telegram-каналом 25 сентября, камера пропагандистов стыдливо уводится в сторону в моменте, когда Лукашенко начинает спускаться с трапа самолета.

Отметим, диктатор из-за проблем со здоровьем с трудом спускается с лестниц.

Пропагандисты вырезали момент, как Лукашенко спускался по трапу самолета в аэропорту Москвы



Из-за проблем с ногами диктатор заметно хромает, особенно тяжело ему даются любые ступени. pic.twitter.com/AAGfC301kC — Сharter97.org (@charter_97) September 25, 2025

