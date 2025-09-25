Как сохранить человеческий интеллект в цифровую эпоху 25.09.2025, 14:10

Феномен ИИ-оракула.

Сегодня искусственный интеллект стал нашим новым «оракулом», к которому мы обращаемся за советами по здоровью, карьере, отношениям и смыслу жизни. Как и в древнегреческом мифе об Эдипе, стремление к контролю и знанию может иметь непредсказуемые последствия. Мы рискуем потерять способности, которые делают нас людьми, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что чрезмерная зависимость от ИИ ослабляет память, критическое мышление и творческие навыки. Студенты, полагающиеся на ИИ для написания эссе, демонстрируют более низкую активность мозга и слабую способность к анализу по сравнению с теми, кто работает самостоятельно.

Эксперты предлагают ряд способов защиты человеческого интеллекта в эпоху ИИ:

Саморефлексия. Медитация, ведение дневника и осознанные размышления помогают осознать свои чувства, цели и ценности.

Смысл и цель. ИИ может помогать в достижении целей, но не определяет их; человек должен сохранять личную направленность.

Творчество и самовыражение. Искусство, музыка и писательство улучшают креативность мозг, развивая навыки, недоступные машинам.

Этика и сотрудничество. Необходимо противостоять неправильному использованию ИИ и развивать совместный интеллект в сообществе, чтобы сохранять перспективу и устойчивость.

Особенно важно развивать эти навыки с раннего возраста в школах и образовательных центрах, чтобы подготовить новое поколение к взаимодействию с технологиями без утраты критического и творческого мышления.

История Эдипа напоминает, что стремясь к полному контролю и знаниям, мы рискуем потерять себя. ИИ обладает огромным потенциалом, но только человек может выбрать, как использовать его во благо человечества.

