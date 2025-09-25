Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие
- 25.09.2025, 18:18
Махмуд Аббас заявил, что у ХАМАС нет будущего в Газе.
Исламская радикальная группировка ХАМАС должна сложить оружие. Она не имеет будущего в управлении палестинской администрацией.
Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
«Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины, и мы готовы в полной мере взять на себя ответственность за управление и безопасность в секторе», — подчеркнул политик.