25 сентября 2025, четверг, 18:25
Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

  • 25.09.2025, 18:18
Махмуд Аббас

Махмуд Аббас заявил, что у ХАМАС нет будущего в Газе.

Исламская радикальная группировка ХАМАС должна сложить оружие. Она не имеет будущего в управлении палестинской администрацией.

Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

«Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять, что сектор Газа является неотъемлемой частью Палестины, и мы готовы в полной мере взять на себя ответственность за управление и безопасность в секторе», — подчеркнул политик.

