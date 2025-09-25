закрыть
Навроцкий хочет разместить в Польше ядерное оружие

1
  • 25.09.2025, 19:16
Навроцкий хочет разместить в Польше ядерное оружие

Страна готова участвовать в программе НАТО «Ядерный обмен».

Польша не против разместить на своей территории ядерное оружие – страна готова участвовать в программе НАТО «Ядерный обмен» (Nuclear Sharing). Об этом в интервью газете Fakt заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Он отметил, что считает своей обязанностью сделать все возможное для укрепления безопасности Польши.

По словам Навроцкого, страна готова присоединиться к программе ядерного обмена НАТО, так как наличие ядерного оружия повысит безопасность граждан страны и станет сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров.

«Наш опыт как национального сообщества показывает, что Польша никогда не использует свое оружие для нападения на другие страны. Для безопасности поляков обладание ядерным оружием и присоединение к программе совместного использования ядерного оружия было бы хорошим решением», – сказал он.

Президент Польши еще раз подчеркнул, что наличие ядерного оружия у Польши не увеличит риск конфликта, а, наоборот, укрепит безопасность страны.

