В США пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке 1 25.09.2025, 20:45

2,838

Видео.

Пилоты самолета авиакомпании American Airlines со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт готовился к посадке в американском Финиксе, однако экипаж не раскрыл шасси, о чем их предупредила одна из бортовых систем. Пилоты исправили ошибку, но для безопасности решили сесть не сразу, а зайти на второй круг. Они вновь убрали шасси и набрали высоту.

В результате лайнер благополучно приземлился со второго раза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com