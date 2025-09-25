закрыть
25 сентября 2025, четверг
В США пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке

  • 25.09.2025, 20:45
В США пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке

Видео.

Пилоты самолета авиакомпании American Airlines со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт готовился к посадке в американском Финиксе, однако экипаж не раскрыл шасси, о чем их предупредила одна из бортовых систем. Пилоты исправили ошибку, но для безопасности решили сесть не сразу, а зайти на второй круг. Они вновь убрали шасси и набрали высоту.

В результате лайнер благополучно приземлился со второго раза.

