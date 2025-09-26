В Подмосковье нашли мертвым бывшего топ-чиновника 3 26.09.2025, 8:25

Александр Федотов

Он мог покончить с собой после неудачного собеседования.

В Подмосковье обнаружили тело бывшего председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова. По предварительным данным, он выпал из окна отеля Sheraton возле Шереметьево, сообщает «Коммерсант».

По данным источника издания в ГСУ СКР по Московской области, следственные органы проводят доследственную проверку после обнаружения тела мужчины. По ее результатам примут процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства или отказа в этом.

По данным Telegram-канала Mash, Федотов летел в Волгоград через Москву и снял номер в отеле на три дня. По предварительной информации, он выпал из окна своего номера. Предсмертной записки не обнаружено. Telegram-канал Baza утверждает, что экс-председатель мог покончить с собой.

По данным SHOT, в Москву экс-чиновник прилетел, чтобы устроиться на работу в крупную компанию, но на этапе собеседования ему отказали. Из Москвы в Волгоград, как было запланировано ранее, он уже не полетел. Также в последнее время у него якобы были проблемы с алкоголем, возможно, на фоне переживаний из-за работы.

Напомним, с начала войны в Украине в РФ фиксируется странная череда смертей чиновников, владельцев и топ-менеджеров крупнейших компаний. Так 4 июля в Москве погиб вице-президент российской «Транснефти» Андрей Бадалов. В 2023-м «в результате острой сердечной недостаточности» умер глава совета директоров российской нефтедобывающей компании «Лукойл» Владимир Некрасов. В сентябре 2022-го сообщалось о смерти другого топ-менеджера «Лукойла» Равиля Маганова. По данным СМИ, он выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве. В июле 2022-го в Москве обнаружили тело генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева. Рядом с трупом бывшего спецслужбиста нашли пистолет, а причиной смерти стало огнестрельное ранение. В российских правоохранительных органах заявили, что это был суицид.

Ранее удивительным образом погибали высокопоставленные сотрудники «Газпрома», бизнесмены и бывшие силовики.

