Ученые: К Марсу приближается таинственный огромный объект 26.09.2025, 10:26

1,454

Исследователи не исключают возможности того, что это может быть инопланетная технология.

С момента открытия в начале июля этого года астрономы внимательно следят за межзвездным объектом под названием 3I/ATLAS. Объект, который многие ученые считают кометой, летит через Солнечную систему со скоростью более 200 000 км/ч и вскоре приблизится к Марсу. Это лишь третий межзвездный объект в Солнечной системе, после Оумуамуа и 2I/Borisov, который обнаружили астрономы.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб считает, что этот объект намного массивнее, чем предполагалось и имеет очень большой размер. При этом он не исключает возможности, что это может быть инопланетный космический корабль, пишет. Futurism.

Прошлые исследования показали, что 3I/ATLAS является межзвездной кометой, которая прибыла из совершенно другой части Млечного Пути, чем два предыдущих известных объекта. Также предполагается, что возраст межзвездной кометы может быть более 7 миллиардов лет, а значит она старше Солнца. Также выяснилось, что комета состоит из гораздо большего количества углекислого газа, чем предполагалось. Многое еще остается неизвестным и ученые продолжают наблюдение за таинственным объектом.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб, который ранее предположил, что 3I/ATLAS может быть космическим аппаратом инопланетян, по результатам нового наблюдения пришел к выводу, что этот межзвездный объект может иметь большую массу, чем предполагалось. Расчеты Леба и его коллег показывают, что масса 3I/ATLAS может составлять более 33 миллиардов тонн. Также ученый считает, что размер ядра объекта должен составляет более 5 километров, а это сходится с предварительными оценками, сделанными на основе наблюдений другими учеными.

Леб говорит, что 3I/ATLAS намного массивнее межзвездных объектов Оумуамуа и 2I/Borisov, размер которых был оценен в примерно 400 метров и 1 километр соответственно. По словам астрофизика, траектория полета 3I/ATLAS проходит подозрительно близко к Юпитеру, Марсу и Венере. Ученый все еще не исключает возможности того, что 3I/ATLAS может быть не кометой, а космическим кораблем инопланетян, который специально был отправлен для наблюдения за Землей.

Леб задается вопросом: является ли 3I/ATLAS необычно массивной кометой с необычным химическим составом с редкой траекторией полета или инопланетной технологией? В обоих случаях объект может выбрасывать в космос воду и углекислый газ в замороженном виде, которые накопились на его поверхности.

Чуть больше чем через неделю 3I/ATLAS приблизится к Марсу на расстояние всего в несколько миллионов километров. Леб уже ранее утверждал, что эта траектория полета является очень необычной. Астрофизик считает, что нужно использовать камеру HiRISE, установленную на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter для тщательного изучения таинственного объекта. Это позволит выяснить истинный размер, массу 3I/ATLAS, а также наконец-то определить: является ли объект кометой или чем-то другим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com