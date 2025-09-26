Турция снизила закупки нефти Urals до минимума с апреля 26.09.2025, 20:27

Анкара является вторым по величине импортером российской нефти после Индии.

Импорт российской нефти в Турцию снизился в сентябре до минимума с апреля на фоне конкуренции с альтернативными сортами и роста опасений по поводу западных санкций, сообщили трейдеры и показали данные LSEG, передает The Moscow Times.

Турция является вторым по величине импортером морской нефти марки Urals после Индии. Она не присоединилась к западным санкциям против России, но соблюдает международные законы и ограничения.

В четверг, после двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Анкара примет его предложение и прекратит импорт российской нефти.

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков сказал в пятницу, что что торгово-экономическое сотрудничество с Турцией продолжается.

«Это суверенное государство, которое само принимает решения, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать», — сказал Песков.

По данным LSEG, импорт нефти марки Urals в Турцию составит около 1,2 миллиона тонн в сентябре по сравнению с примерно 1,6 миллиона тонн в месяц в июне–июле этого года, показали данные LSEG.

Две основные нефтеперерабатывающие компании Турции — Tupras и подконтрольный SOCAR НПЗ STAR — являются покупателями российской нефти.

В сентябре Tupras закупил около 700.000 тонн российской нефти сорта Urals, в то время как STAR закупил лишь около 500.000 тонн, почти вдвое меньше, чем в июне–июле, показали данные LSEG по состоянию на пятницу. Данные могут быть уточнены по итогам месяца.

Ранее Tupras сократил закупки российской нефти в начале года из-за ценового ограничения, но затем возобновил покупки после того, как российская нефть стала стоить ниже $60 за баррель.

ЕС и Великобритания ввели более низкий ценовой предел на российскую нефть на уровне примерно 15% ниже рыночной цены, или около $47,6 за баррель.

Ценовой предел не позволяет западным компаниям предоставлять услуги страхования или транспортировки для российских нефтяных грузов, проданных по цене более установленной.

