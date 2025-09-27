ВСУ «обнулили» очень необычную позицию РФ 2 27.09.2025, 9:14

Впечатляющий эпизод показали на видео.

Силы обороны Украины с помощью беспилотника поразили позицию оккупантов, сбросив противотанковую мину прямо на башню, где прятались враги.

На фронте зафиксирован впечатляющий эпизод боевой работы украинских дроноводов.

Видео было опубликовано на канале боевого подразделения Apachi 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Операция была осуществлена с помощью дрона-бомбера.

Оператор беспилотника метким маневром направил противотанковую мину ТМ-62 прямо в башню, которую российские военные использовали как укрытие.

В результате конструкция сдетонировала по всей высоте и рухнула. Военные ВС РФ, находившиеся внутри, не имели ни единого шанса выжить. Точные потери противника сейчас уточняются.

