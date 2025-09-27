закрыть
27 сентября 2025, суббота, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: В Украину уже поступил и работает Patriot от Израиля

  • 27.09.2025, 16:29
Зеленский: В Украину уже поступил и работает Patriot от Израиля

Осенью Киев дополнительно получит две системы ПВО от Германии.

Обещанный ранее Израилем комплекс противовоздушной обороны Patriot уже целый месяц задействован в Украине для усиления сил ПВО.

Как передает УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», - сообщил Зеленский.

Также он добавил, что еще осенью Украина получает две системы Patriot от Германии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос