Зеленский: В Украину уже поступил и работает Patriot от Израиля
- 27.09.2025, 16:29
Осенью Киев дополнительно получит две системы ПВО от Германии.
Обещанный ранее Израилем комплекс противовоздушной обороны Patriot уже целый месяц задействован в Украине для усиления сил ПВО.
Как передает УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.
«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», - сообщил Зеленский.
Также он добавил, что еще осенью Украина получает две системы Patriot от Германии.