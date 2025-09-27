Зеленский: В Украину уже поступил и работает Patriot от Израиля 27.09.2025, 16:29

Осенью Киев дополнительно получит две системы ПВО от Германии.

Обещанный ранее Израилем комплекс противовоздушной обороны Patriot уже целый месяц задействован в Украине для усиления сил ПВО.

Как передает УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», - сообщил Зеленский.

Также он добавил, что еще осенью Украина получает две системы Patriot от Германии.

