Погода на следующей неделе порадует белорусов

  • 27.09.2025, 18:14
  • 2,498
Наступает классическая золотая осень.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ ответил на вопрос, волнующий всех: каким будет начало октября. Если кратко: до маек раздеваться не придется, но и снег пока ждать не стоит. Наступает классическая золотая осень.

Суточные колебания погоды будут – без этого никуда в такую пору. Разбежка в температуре может достигать 15°С.

Погода в начале недели

К нам идет холодный скандинавский антициклон. В понедельник-вторник особо осадков не прогнозируют, разве что кое-где будет моросить дождь.

В целом буде сыро и прохладно. По ночам в большинстве районов обещают выше 0°С, местами заморозки до -3°С. Днем в понедельник обещают +8…+11°С , во вторник на пару градусов ниже.

Погода в середине недели

Будет по-прежнему прохладно. Вероятность ночных заморозков сохранится и в среду. Днем от +8 до +13°С.

Не уйдет скандинавский циклон и в четверг. Но погода будет отличаться. Во-первых, без ночных заморозков. В темное время суток обещают до +7°С. Во-вторых, днем обещают до +15°С.

Погода в выходные

По предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье, сохранится влияние прохладного антициклона и холодных воздушных масс. Серьезно повысится влажность – до 80%. Но днем будет по-осеннему тепло, в воскресенье обещают до +19°С.

