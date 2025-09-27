Французский человек-паук забрался на самое высокое здание в ЕС
- 27.09.2025, 20:48
Его задержала полиция.
Полиция Варшавы задержала 24-летнего гражданина Франции, который без страховки поднялся на небоскреб в центре Варшавы – самое высокое здание в Европейском Союзе, сообщает RMF FM.
Правоохранители около полудня получили сообщение о мужчине, поднимавшемся по фасаду самого высокого здания в Европейском Союзе – башне Tower.
Правоохранители дождались, пока 24-летний мужчина добрался до вершины небоскреба, после чего задержали его на крыше.
Впоследствии начались допросы свидетелей происшествия. Скорее всего, завтра французу предъявят обвинение.
Фотографии с операции опубликовала в соцсетях страница Wawa Hot News 24.
24-летний задержанный полицией – это Титуан Ледюк. Француз известен своими экстремальными городскими восхождениями, его часто называют «человеком-пауком».
Башня Varso является самым высоким зданием в Польше и во всем ЕС. Ее высота – 310 метров вместе со шпилем, официальное открытие состоялось в 2022 году.