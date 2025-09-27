Французский человек-паук забрался на самое высокое здание в ЕС 27.09.2025, 20:48

Его задержала полиция.

Полиция Варшавы задержала 24-летнего гражданина Франции, который без страховки поднялся на небоскреб в центре Варшавы – самое высокое здание в Европейском Союзе, сообщает RMF FM.

Правоохранители около полудня получили сообщение о мужчине, поднимавшемся по фасаду самого высокого здания в Европейском Союзе – башне Tower.

Правоохранители дождались, пока 24-летний мужчина добрался до вершины небоскреба, после чего задержали его на крыше.

Впоследствии начались допросы свидетелей происшествия. Скорее всего, завтра французу предъявят обвинение.

Фотографии с операции опубликовала в соцсетях страница Wawa Hot News 24.

24-летний задержанный полицией – это Титуан Ледюк. Француз известен своими экстремальными городскими восхождениями, его часто называют «человеком-пауком».

Башня Varso является самым высоким зданием в Польше и во всем ЕС. Ее высота – 310 метров вместе со шпилем, официальное открытие состоялось в 2022 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com