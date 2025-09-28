РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве 28.09.2025, 9:30

1,072

Есть погибшие.

В ночь на 28 сентября Россия в очередной раз обстреляла столицу Украины. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах Киева. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Известно, что в Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом. Там из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован.

Также произошло попадание в здание Института кардиологии. На месте обнаружены тела двух погибших. Пожар локализован.

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com