28 сентября 2025, воскресенье, 9:40
РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве

  • 28.09.2025, 9:30
  • 1,072
РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве

Есть погибшие.

В ночь на 28 сентября Россия в очередной раз обстреляла столицу Украины. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах Киева. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Известно, что в Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом. Там из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован.

Также произошло попадание в здание Института кардиологии. На месте обнаружены тела двух погибших. Пожар локализован.

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого сооружения. Еще до прибытия спасателей был госпитализирован мужчина. Пожар ликвидирован.

