Вэнс заинтриговал информацией о «Томагавках» для Украины 28.09.2025, 19:22

1,688

Вопрос находится в стадии активного обсуждения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказалась от участия в мирных переговорах по Украине, и подтвердил, что администрация США обсуждает возможность поставок Киеву крылатых ракет «Томагавк».

В комментарии Fox News он сообщил, что за последние две недели российская сторона отказалась как от двусторонних встреч с Украиной, так и от трехсторонних переговоров с участием США. «Вашингтон хочет добиться мира», — подчеркнул вице-президент. Он также добавил, что Россия «несет большие потери, не достигая практически никаких результатов», и призвал ее «очнуться», «принять реальность» и сделать шаги к завершению конфликта.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», Вэнс отметил, что этот вопрос находится в стадии активного обсуждения. «Окончательное решение относительно этого примет президент [Дональд Трамп]. Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — заявил он.

Ранее о запросе Киева на предоставление «Томагавков» сообщала газета The Telegraph. По ее информации, президент Украины Владимир Зеленский в ходе закрытой беседы с Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН попросил предоставить это оружие, объяснив, что оно поможет заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Позже сам Зеленский рассказал, что Трамп отреагировал на его просьбу, пообещав «работать над этим».

Издание со ссылкой на дипломатические источники также писало, что госсекретарь США Марко Рубио информировал европейских коллег о том, что Дональд Трамп «по-настоящему зол» на Владимира Путина за игнорирование попыток Белого дома положить конец войне в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com