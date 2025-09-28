Стало известно, чего Китай хочет от США в обмен на торговую сделку 28.09.2025, 20:10

Си считает это «главной наградой» своих многолетних усилий.

Лидер КНР Си Цзиньпин намерен использовать растущий интерес президента США Дональда Трампа к торговой сделке с Китаем для достижения своей ключевой цели — заставить США официально заявить о непризнании независимости Тайваня, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на источники.

По словам собеседника, Си считает это «главной наградой» своих многолетних усилий: добиться того, чтобы американская политика сместилась от нейтрального «не поддерживаем независимость Тайваня» к активной позиции в поддержку принципа «одного Китая».

Для Пекина это станет важным шагом для изоляции Тайваня и укрепления своего влияния в регионе, а также усилит контроль Си внутри страны, демонстрируя его успехи в реализации «китайской мечты» и «возрождения нации», утверждают источники.

Сейчас США официально заявляют, что «не поддерживают одностороннего изменения статуса Тайваня», что оставляет стратегическую неопределенность в этом вопросе. Си хочет, чтобы Трамп сделал шаг дальше — именно к активному противодействию независимости острова. Китай видит это как способ разобщить Вашингтон и Тайбэй, что увеличит рычаги давления на Тайвань и потенциально облегчит Пекину дальнейшие действия в регионе.

Трамп, в отличие от его предшественника Джо Байдена, пока избегает публичных заявлений о военном вмешательстве США в случае вторжения Китая, считая, что это ослабит его переговорные позиции. В интервью Fox News он упоминал, что Си якобы пообещал не атаковать Тайвань, пока Трамп является президентом США, добавив, что «и Китай, и я очень терпеливы».

Одновременно администрация США недавно заблокировала крупный пакет военной помощи Тайваню, что вызвало вопросы о приоритетах Вашингтона в выборе между торговой сделкой с Китаем и поддержкой Тайваня.

Между тем китайская сторона активно готовится использовать будущие встречи лидеров двух стран — саммит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также потенциальные визиты Трампа в Пекин и Си в США — чтобы продвигать свою позицию.

Эксперты предупреждают, что Пекин будет действовать настойчиво, пытаясь подорвать уверенность Тайваня в поддержке США и постепенно продвинуть свою стратегию по изоляции Тайваня.

