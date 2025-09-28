На Донбассе украинская авиация мощным ударом разбомбила два здания с пехотой армии РФ 28.09.2025, 21:15

2,100

Момент поражения целей показали на видео.

Слаженная работа разведки и авиации 3-го армейского корпуса на Донбассе привела к ликвидации большого количества российской пехоты, с лица земли стерты и места ее базирования.

Бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ продолжили добиваться успеха на Донбассе, разведке удалось установить базирование вражеской пехоты в одном из населенных пунктов.

63-я Отдельная механизированная бригада, действующая в составе 3-го АК, совместно с авиацией нанесла авиаудар, уничтожив два здания вместе с личным составом пехоты армии РФ.

Видео авиаудара опубликовали в Telegram-канале Третьего армейского корпуса. На записи можно увидеть момент поражения целей и облако пыли, а также руины, оставшиеся от строений после взрыва.

В 3-м армейском корпусе не уточнили, количество ликвидированных оккупантов.

Третий армейский корпус создан 14 марта на базе 3-й Отдельной штурмовой бригады. Под командованием Андрея Белецкого корпус постоянно расширяется 10 сентября в состав 3-го АК вошло спецподразделение KRAKEN 1654, ставшее частью Полка беспилотных систем.

