закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Донбассе украинская авиация мощным ударом разбомбила два здания с пехотой армии РФ

  • 28.09.2025, 21:15
  • 2,100
На Донбассе украинская авиация мощным ударом разбомбила два здания с пехотой армии РФ

Момент поражения целей показали на видео.

Слаженная работа разведки и авиации 3-го армейского корпуса на Донбассе привела к ликвидации большого количества российской пехоты, с лица земли стерты и места ее базирования.

Бойцы 3-го армейского корпуса ВСУ продолжили добиваться успеха на Донбассе, разведке удалось установить базирование вражеской пехоты в одном из населенных пунктов.

63-я Отдельная механизированная бригада, действующая в составе 3-го АК, совместно с авиацией нанесла авиаудар, уничтожив два здания вместе с личным составом пехоты армии РФ.

Видео авиаудара опубликовали в Telegram-канале Третьего армейского корпуса. На записи можно увидеть момент поражения целей и облако пыли, а также руины, оставшиеся от строений после взрыва.

В 3-м армейском корпусе не уточнили, количество ликвидированных оккупантов.

Третий армейский корпус создан 14 марта на базе 3-й Отдельной штурмовой бригады. Под командованием Андрея Белецкого корпус постоянно расширяется 10 сентября в состав 3-го АК вошло спецподразделение KRAKEN 1654, ставшее частью Полка беспилотных систем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос