Ученые рекомендуют сделать это за час до сна

Ученые рекомендуют сделать это за час до сна1
- 28.09.2025, 21:41
- 1,124
Найден надежный способ быстро заснуть.
Утренний душ для многих - это ритуал, помогающий проснуться. Но если ваша цель - глубокий сон ночью и отсутствие сонливости утром, наука предлагает кардинально изменить эту привычку.
О том, как быстро заснуть, рассказывается в исследовании в Sleep Medicine Reviews.
Анализ десятков исследований, проведенный биомедицинскими инженерами из Техасского университета, показал, что теплый душ или ванна за 1-2 часа до сна может значительно улучшить его качество, сократить время засыпания и сделать вас бодрее на следующий день.
Идеальное время для душа и температура
Чтобы получить максимальную пользу, следуйте двум простым правилам:
Время
За 90-120 минут до того, как вы планируете ложиться спать.
Температура
Вода должна быть приятно теплой, но не горячей - ученые рекомендуют 40-42.5°C.
Как это работает? Парадокс теплого душа
На первый взгляд, это может показаться странным: как теплая вода может помочь телу подготовиться ко сну? Секрет кроется в процессе терморегуляции.
Когда вы принимаете теплый душ, ваше тело работает как умный термостат. Кровообращение усиливается, и кровь приливает к конечностям - ладоням и стопам. Через них организм начинает эффективно отдавать внутреннее тепло, что приводит к плавному снижению температуры тела.
Именно это снижение температуры является мощным естественным сигналом для мозга: «Время расслабляться и готовиться ко сну». Никакие снотворные не понадобятся.
Доказанные преимущества вечернего душа
Быстрее засыпание
Исследования показали, что такая процедура может сократить время, необходимое для засыпания, в среднем на 10 минут. Вы меньше будете крутиться в постели, глядя в потолок.
Улучшение качества сна
Снижение температуры тела способствует более глубоким и спокойным фазам сна.
Легкое пробуждение
Качественный ночной отдых напрямую влияет на то, насколько бодрыми и энергичными вы будете чувствовать себя утром.
Японские ученые из Университета Кюсю подтвердили эти выводы, наблюдая за людьми в их собственных домах. Они также выяснили, что самый положительный эффект имела длинная теплая ванна (около 30 минут), но и обычный душ показал отличные результаты.