Ученые рекомендуют сделать это за час до сна 1 28.09.2025, 21:41

1,124

Найден надежный способ быстро заснуть.

Утренний душ для многих - это ритуал, помогающий проснуться. Но если ваша цель - глубокий сон ночью и отсутствие сонливости утром, наука предлагает кардинально изменить эту привычку.

О том, как быстро заснуть, рассказывается в исследовании в Sleep Medicine Reviews.

Анализ десятков исследований, проведенный биомедицинскими инженерами из Техасского университета, показал, что теплый душ или ванна за 1-2 часа до сна может значительно улучшить его качество, сократить время засыпания и сделать вас бодрее на следующий день.

Идеальное время для душа и температура

Чтобы получить максимальную пользу, следуйте двум простым правилам:

Время

За 90-120 минут до того, как вы планируете ложиться спать.

Температура

Вода должна быть приятно теплой, но не горячей - ученые рекомендуют 40-42.5°C.

Как это работает? Парадокс теплого душа

На первый взгляд, это может показаться странным: как теплая вода может помочь телу подготовиться ко сну? Секрет кроется в процессе терморегуляции.

Когда вы принимаете теплый душ, ваше тело работает как умный термостат. Кровообращение усиливается, и кровь приливает к конечностям - ладоням и стопам. Через них организм начинает эффективно отдавать внутреннее тепло, что приводит к плавному снижению температуры тела.

Именно это снижение температуры является мощным естественным сигналом для мозга: «Время расслабляться и готовиться ко сну». Никакие снотворные не понадобятся.

Доказанные преимущества вечернего душа

Быстрее засыпание

Исследования показали, что такая процедура может сократить время, необходимое для засыпания, в среднем на 10 минут. Вы меньше будете крутиться в постели, глядя в потолок.

Улучшение качества сна

Снижение температуры тела способствует более глубоким и спокойным фазам сна.

Легкое пробуждение

Качественный ночной отдых напрямую влияет на то, насколько бодрыми и энергичными вы будете чувствовать себя утром.

Японские ученые из Университета Кюсю подтвердили эти выводы, наблюдая за людьми в их собственных домах. Они также выяснили, что самый положительный эффект имела длинная теплая ванна (около 30 минут), но и обычный душ показал отличные результаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com