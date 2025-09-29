закрыть
Над белорусским Полесьем заметили ярчайший огненный шар

1
  • 29.09.2025, 7:48
  • 5,360
Над белорусским Полесьем заметили ярчайший огненный шар
иллюстративное фото

Сгорел метеор.

В ночь с 21 на 22 сентября жители Беларуси и соседних стран стали свидетелями пролёта одного из самых ярких метеоров последних лет — суперболида, который по своей яркости не уступал полной луне.

Согласно данным Белорусской метеорной сети, огненный шар пронёсся практически над Солигорском ровно в 02:00:18, двигаясь в северном направлении.

В момент его пролета местность ярко осветилась, а небо приобрело насыщенный голубой оттенок.

Феномен зафиксировали три камеры Белорусской метеорной сети, что позволило точно определить как траекторию в атмосфере, так и космическую орбиту метеороида, из которого образовался болид.

