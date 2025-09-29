закрыть
Келлог: Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по Росcии

4
  • 29.09.2025, 7:50
  • 5,642
Кит Келлог
Фото: EPA

Это решение также поддерживают представители администрации президента США.

Президент США Дональд Трамп дал Украине право наносить удары в глубине российской территории. Об этом заявил спецпосланник президента по Украине Кит Келлог в интервью Fox News, отметив, что это решение поддерживают и другие представители администрации Трампа.

Отвечая на прямой вопрос, считает ли президент допустимым использование Украиной дальнобойного оружия против России, Келлог сказал, что это было санкционировано главой Белого дома.

«Я думаю, что, прочитав его слова, а также заявления вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких убежищ не существует», — заявил он.

В то же время Келлог отметил, что ранее Пентагон иногда не давал Украине разрешения на проведение подобных атак.

