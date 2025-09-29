Молдова нанесла поражение Лукашенко 3 29.09.2025, 8:28

Друг диктатора потерпел фиаско.

Блок Игоря Додона, российского агента влияния в Молдове и большого друга Александра Лукашенко, потерпел фиаско на парламентских выборах.

Политолог Мария Снеговая отметила, что Москва, «как пишут сами кремлевские, на этот раз вбухала туда какие-то совсем несусветные деньги». И все без толку: правящая партия PAS, ориентированная на вступление Молдовы в Евросоюз, сохранила большинство в парламенте, пишет «Салiдарнасць».

Пророссийский «Патриотический блок», лидером которого являлся Игорь Додон, провалился с треском, собрав вдвое меньше голосов, чем «Действие и солидарность» нынешнего президента Майи Санду. Не помогла даже поддержка Александра Лукашенко.

Правитель Беларуси давно симпатизирует Додону. Когда последний был президентом (2016-2020), они часто встречались. Лукашенко посещал Молдову с официальным визитом и озвучивал масштабные планы совместной деятельности. Правда, все ограничилось тем, что они с Додоном попозировали на тракторах и даже символически засеяли поле кукурузы.

А вот уже свое обещание приехать на сбор урожая винограда Лукашенко не выполнил. Хотя фантазировал на эту тему: «Мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда».

Додон, как и Лукашенко, президентские выборы в 2020-м проиграл, но, в отличие от своего друга, удерживать власть насильственным путем не стал.

Кремль продолжил делать ставку на «сбитого летчика», надеясь на реванш. Однако Додон последовательно потерпел поражения на парламентских выборах в 2021-м и президентских в 2024-м (сам, правда, уже не выдвигался, а поддержал кандидата от объединенной оппозиции).

«Последний и решающий бой» состоялся в сентябре 2025-го. На поддержку Додона мобилизовался и Лукашенко, принявший у себя бывшего президента совсем недавно.

– Если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через вас, если вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы, – заявил правитель Беларуси.

Додон, в свою очередь, рассыпался в комплиментах:

– По всем опросам Александр Григорьевич Лукашенко – в первых строчках по поддержке лидеров других стран внутри Республики Молдова.

Диктатор призвал молдован свернуть с пути в ЕС: «Не рвитесь вы ни в какие союзы». Однако результаты выборов продемонстрировали, что призыв Лукашенко был проигнорирован.

Еще один факт, имеющий отношение к этой политической кампании и нашей стране. Полиция Молдовы сообщила «об организованной перевозке избирателей из Российской Федерации в Республику Беларусь, что противоречит национальному законодательству».

Впрочем, это был уже символический жест: видимо, кремлевские политтехнологи таким образом имитировали «бурную деятельность», чтобы потом было чем отчитаться начальству: мол, сделали всё, что могли.

