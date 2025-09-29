Ученые выяснили, когда живые организмы научились менять зубы
- 29.09.2025, 17:10
Этой способности уже более 380 миллионов лет.
Мы привыкли считать выпадение молочных зубов детской особенностью, но этот процесс характерен для многих животных. У млекопитающих зубы меняются дважды, а у рептилий, рыб и акул – на протяжении всей жизни, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org)
Первыми обладателями зубов были древние рыбы-плакодермы, жившие в девонский период. Их челюсти имели костные пластины с зубными рядами, но ученые считали, что со временем зубы просто стирались. Новые данные, полученные при помощи синхротронной томографии, показали, что у плакодерм зубы не только росли, но и проходили процесс резорбции — разрушения ткани при участии особых клеток-остеокластов.
Особый интерес породил новый вид, зубы которого были приспособлены к дроблению твердых раковин. Ученые обнаружили, что старые зубы этого вида не выпадали сами по себе, а постепенно разрушались изнутри и заменялись новыми, формирующимися в специальных впадинах зубных пластин.
Эта находка показывает, что механизмы смены зубов появились задолго до современных рыб и млекопитающих. Более того, плакодермы оказались гораздо ближе к ныне живущим костным рыбам, чем считалось ранее.
Таким образом, новое открытие не только расширяет знания об эволюции зубов, но и помогает лучше понять, как формировались ключевые адаптации наших древних предков.