29 сентября 2025, понедельник
Ученые выяснили, когда живые организмы научились менять зубы

  • 29.09.2025, 17:10
Этой способности уже более 380 миллионов лет.

Мы привыкли считать выпадение молочных зубов детской особенностью, но этот процесс характерен для многих животных. У млекопитающих зубы меняются дважды, а у рептилий, рыб и акул – на протяжении всей жизни, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org)

Первыми обладателями зубов были древние рыбы-плакодермы, жившие в девонский период. Их челюсти имели костные пластины с зубными рядами, но ученые считали, что со временем зубы просто стирались. Новые данные, полученные при помощи синхротронной томографии, показали, что у плакодерм зубы не только росли, но и проходили процесс резорбции — разрушения ткани при участии особых клеток-остеокластов.

Особый интерес породил новый вид, зубы которого были приспособлены к дроблению твердых раковин. Ученые обнаружили, что старые зубы этого вида не выпадали сами по себе, а постепенно разрушались изнутри и заменялись новыми, формирующимися в специальных впадинах зубных пластин.

Эта находка показывает, что механизмы смены зубов появились задолго до современных рыб и млекопитающих. Более того, плакодермы оказались гораздо ближе к ныне живущим костным рыбам, чем считалось ранее.

Таким образом, новое открытие не только расширяет знания об эволюции зубов, но и помогает лучше понять, как формировались ключевые адаптации наших древних предков.

