Африканский корпус России провалил свою миссию после смерти Пригожина 1 29.09.2025, 19:04

Хунты в центральной Африке снова стали обращаться к американцам и французам за помощью.

Евгений Пригожин оказался более «эффективным менеджером» в организации вооруженных формирований в Африке, чем Министерство обороны России. Созданным ведомством вместо ЧВК «Вагнер» Африканский корпус провалил ряд военных миссий и в основном занимается лишь тренировкой местных частей, а также потерял ряд бизнесов, включая золотые прииски. Дошло до того, что хунты в центральной Африке снова стали обращаться к выгнанным ими американцам и французам за помощью в обеспечении безопасности, пишет The Moscow Times.

Влияние России в граничащих с Сахарой государствах Сахеля, таких как Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Судан, а также в Центральной Африканской республике (ЦАР) ослабевает, пишет The Wall Street Journal. После того, как вагнеровцы под руководством Пригожина благодаря в том числе своей жестокости стали в регионе грозной силой, действия России в нем в последние годы способствовали ухудшению ситуации с безопасностью, говорят эксперты, западные военные и отвечающие за оборону чиновники, с которыми поговорила газета. По данным Африканского центра стратегических исследований, за последний год из-за действий повстанцев-исламистов в Сахеле погибли почти 11 000 человек, около половины были убиты в боестолкновениях.

Военные хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, которые за последние три года выгнали американские и французские войска и приняли военную помощь Москвы, в том числе для борьбы с Аль-Каидой и Исламским государством, испытывают «синдром разочарования», говорит высокопоставленный военный чиновник США. По его словам, «они начинают просить о помощи – особенно малийцы». Проблемы России в Африке указывают на пределы ее влияния, особенно когда ее лучшие военные подразделения сражаются в Украине, считают европейские чиновники, отвечающие за безопасность.

Без безопасности

Около тысячи вагнеровцев впервые прибыли в Мали в конце 2021 года и стали получать $10 млн в месяц за помощь в борьбе с исламистами. Хотя поначалу их действия казались эффективными, в итоге они сами заложили основы для фиаско России, показало расследование, которое в августе опубликовала группа Sentry, созданная актером Джорджем Клуни и борцами с незаконными финансовыми операциями и коррупцией. Так, нескоординированные и жестокие рейды наемников в гражданские поселения «породили хаос и страх в малийской военной иерархии», заставляя информаторов воздерживаться от сотрудничества и создавая возможности для вербовки джихадистов, говорится в расследовании.

В июне вагнеровцы покинули страну. Юстина Гудзовска, исполнительный директор Sentry, говорит:

«Неудачи «Вагнера» в Мали должны послужить предупреждением для других режимов по всей Африке, что Россия не является ни надежным партнером, ни быстрым решением ваших проблем».

Подчиняющийся Министерству обороны Африканский корпус сменил наемников ЧВК, но чуть больше недели спустя состоящая из его бойцов и малийский солдат колонна попала в засаду. Около половины из 40 бронемашин были уничтожены, десятки бойцов – убиты, по словам европейских чиновников.

Без бизнеса

Заработок путем эксплуатации местных ресурсов и заключения договоров с властями был одной из главных целей вагнеровцев. Но в той же Мали они так и не начали разработку крупного золотого месторождения, так как не смогли обеспечить его безопасность. «Вагнеровцы, похоже, месяцами не получали оплату и не смогли получить доступ к привлекательным природным ресурсам», – говорится в отчете Sentry. Развертывание российских наемников в Мали не стало «выгодной инвестицией ни для одной из сторон», делают вывод его авторы.

В Судане, где идет гражданская война, «Вагнер» при Пригожине добывал золото в партнерстве с лидером повстанцев Мохамедом Хамданом Дагало, которого США обвиняют в геноциде. Когда Пригожин был убит в августе 2023 года, Москва, по словам местных активистов и жителей, направила новых бойцов для охраны шахт и обеспечения их защиты с помощью расположенных вокруг зенитных установок.

Усилия не увенчались успехом. По словам местных жителей, боевики блокировали поставки топлива, устраивали захваты и не давали рабочим добраться до шахт. Удары по прииску неоднократно наносили самолеты суданского правительства, и российские военные в итоге покинули его в мае.

Обширный бизнес, от золотодобычи до охраны президента, вагнеровцы наладили в ЦАР, откуда они распространили свое влияние на другие страны континента. По словам европейских чиновников, Москва требует от президента Фостен-Арканжа Туадера заменить договоренности с наемниками на контракты с Африканским корпусом. Сам Туадер заявил недавно Financial Times, что Россия вместе с Руандой помогли «защитить демократию и народ» ЦАР, когда в период нестабильности вокруг выборов 2020 года отразили наступление повстанцев.

Но при этом Туадер не хочет признавать, что его страна зависит от России. «Мы рады всем, кто хочет с нами сотрудничать», – заявил он, упомянув планы по продаже лицензий на добычу лития, урана, алмазов, золота и строительство железной дороги.

Москве пока не удалось заменить вагнеровцев в ЦАР, где их около 1500, на Африканский корпус, сказал FT Сэмюел Рамани из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI):

«Он [Туадер] пытается откреститься от идеи, что ЦАР продала свой суверенитет России».

Без военных контрактов

Те новые российские контрактники, что появились в ЦАР, в основном сидят в казармах и занимаются тренировкой местной армии, сказали WSJ европейские чиновники из сферы безопасности. Зато страну в июле посетил командующий французскими силами в Африке генерал-майор Паскаль Ианни, чтобы обсудить вопрос о возобновлении военной подготовки. После этого, по данным французского посольства, во Францию на обучение отправились сотрудники сил безопасности ЦАР.

В Буркина-Фасо, по словам европейских источников, небольшой контингент Африканского корпуса обучает местных военных управлять дронами и защищает лидера хунты Ибрагима Траоре. Но тот, несмотря на встречи с Владимиром Путиным, ясно дал понять: хунта хочет, чтобы российское присутствие оставалось небольшим.

В мае 2024 года в Буркина-Фасо прибыл отряд из 300 бойцов, но три месяца спустя их отозвали на войну в Украине.

Другие страны с российским присутствием пытаются восстановить прежние связи.

В Нигере после переворота в 2023 году новая власть изгнала контртеррористические подразделения Франции и США и приняла российских военных инструкторов. Но недавно в столицу страны приезжал американский оборонный подрядчик Эрик Принс, имеющий связи с Дональдом Трампом, и предложил услуги по борьбе с терроризмом, рассказали WSJ несколько знающих об этом человек.

В июле Мали посетил Рудольф Аталла, советник администрации Трампа по борьбе с терроризмом, чтобы предложить американскую помощь.

