В Австралии самолет потерпел крушение сразу после прыжка восьми парашютистов с борта
- 29.09.2025, 20:28
Пилот не выжил.
Перевозивший парашютистов самолет потерпел крушение по пути в аэропорт Австралии. Об этом сообщило издание The Sun.
По данным источника, 27 сентября 54-летний пилот Пол Смит направлялся в аэропорт Морюа в Новом Южном Уэльсе сразу после прыжка восьми парашютистов с воздушного судна. Не долетев двух километров до гавани, борт начал резко снижаться по «смертельной спирали» и врезался в кустарник.
Прибывшие на место авиакатастрофы службы экстренного реагирования констатировали, что Смит не выжил. Идет расследование инцидента.