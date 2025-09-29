В Австралии самолет потерпел крушение сразу после прыжка восьми парашютистов с борта 29.09.2025, 20:28

Пилот не выжил.

Перевозивший парашютистов самолет потерпел крушение по пути в аэропорт Австралии. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 27 сентября 54-летний пилот Пол Смит направлялся в аэропорт Морюа в Новом Южном Уэльсе сразу после прыжка восьми парашютистов с воздушного судна. Не долетев двух километров до гавани, борт начал резко снижаться по «смертельной спирали» и врезался в кустарник.

Прибывшие на место авиакатастрофы службы экстренного реагирования констатировали, что Смит не выжил. Идет расследование инцидента.

