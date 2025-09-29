Россиянам резко поднимут цены на водку и табак 3 29.09.2025, 20:51

2,542

Чтобы наполнить истощенный войной бюджет.

На фоне трудностей с пополнением бюджета с января правительство резко поднимет не только налоги, но и акцизы на алкоголь и табак. Это следует из проекта изменений в Налоговый кодекс, внесенных правительством на рассмотрение Госдумы, передает The Moscow Times.

На 11,4% вырастут акцизы на алкоголь — крепче 18 градусов и слабее 18 градусов. Для первой категории он составит 824 рубля за литр чистого спирта, содержащегося в продукции, а для второй — с 148 рублей до 165 рублей. Коррекция акциза оказалась больше запланированной, пишет «Интерфакс». Еще сильнее акциз вырастет на другие категории алкогольных напитков. На треть вырастет акциз для тихого вина до 148 руб. (31%) и игристого — 160 руб. (28%). В категории пива крепостью до 8,6% планируется повышение с 30 до 33 руб. за литр. Аналогичные ставки заложены для сидра, пуаре и медовухи.

Не обойдет рост акциза и табачную продукцию. В 2026 году власти поднимут акцизы на табак на 7%, на сигареты — на 11,3%. Акциз на сигары составит 351 рубль за штуку против 315 рублей в 2025 году. Акциз на табак для изделий для нагревания составит 10 915 рублей за килограмм против 9 807 рублей в 2025 году. Жидкости для электронных сигарет будут облагаться акцизом в 49 рублей за миллилитр против 44 рублей в 2025 году.

Акцизы на алкоголь и табак проиндексированы значительно выше инфляции, которая по плану на конец года должна была составить 6,8% (прогноз Минэкономразвития), а в следующем году — 4%. Пока инфляция далека от этих прогнозов — последние восемь месяцев по данным Росстата усредненный показатель инфляции составил 9,6%.

Резкое увеличение акцизов связано со значительным дефицитом бюджета — в следующем году он составит 3786,4 млрд рублей, в 2027 году — 3185,7 млрд и в 2028 году — 3513,9 млрд. Повышение ставок акцизов на «вредные товары» (табачная, алкогольная продукция и сахаросодержащие напитки) в 2026–2028 годах должно пополнить федеральный бюджет почти на 213,7 млрд рублей.

