29 сентября 2025, понедельник, 22:00
ВСУ проводят мощную контрнаступательную операцию

  • 29.09.2025, 21:53
Освобождены новые территории.

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи. Об этом во время вечернего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента Украины.

Зеленский сообщил, что получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что Добропольская контрнаступательная операция продолжается и поблагодарил все привлеченные подразделения за их результативность.

По состоянию на начало суток украинским силам удалось освободить более 174 квадратных километров территории, а также очистить от российских диверсантов более 194 квадратных километров.

«Российские потери только в пределах этой операции — почти 3200, и большинство — безвозвратные потери», - сказал глава государства.

Президент Украины добавил, что получил доклады о ситуации в Купянске, на приграничных территориях Харьковщины и в районах на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Он отметил, что украинские воины делают все необходимое для обороны позиций и поблагодарил их за преданность.

«Хочу сегодня также отметить наших ребят, которые сбили ефпивишкой российский военный вертолет — многих украинцев этот результат вдохновил. Расчет FPV-батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады - спасибо вам, ребята!», - резюмировал Зеленский.

