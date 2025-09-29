Дерипаска раскритиковал новый трехлетний бюджет РФ 1 29.09.2025, 22:28

Российский миллиардер заявил, что «лошадку уже порядком заездили».

У российской экономики в условиях ее замедления и «сумасшедшего давления» санкций нет внутренних резервов для перезапуска, заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска в своем телеграм-канале, комментируя параметры федерального бюджета, проект которого был в понедельник внесен в Госдуму. Он также призвал «снижать госрегулирование» и установить в стране «верховенство закона».

Занимающий 37 место в рейтинге российского Forbes с состоянием $4,1 млрд Дерипаска назвал проект бюджета «волшебным», а скрытые резервы, которых, по его мнению, у России нет, «магическими». «Мне кажется, что эту лошадку [экономику РФ] уже порядком заездили и пришпорить ее не удастся. Нужны инвестиции, как указывал президент. Их доля должна составлять значительную часть от внутреннего валового продукта страны — не меньше 35-40%. Этого я, к сожалению, не увидел. В общем, мечты, мечты…» — написал миллиардер. По его мнению, правительство не представило «реальных планов» по оживлению экономики: «Я понимаю, что мечтать не вредно, но зачем же себя обманывать…»

Он считает, что в условиях «сумасшедшего давления десятка тысяч санкционных и прочих ограничений» с 2014 года многие предприниматели уже задействовали доступные резервы для сохранения своего бизнеса. А для обеспечения инвестиций, которые могут подтолкнуть развитие экономики и производительность труда, необходимо «заняться снижением госрегулирования и в целом сокращением госсектора». Это в свою очередь требует от властей «верховенства закона над чиновничьим произволом и декриминализацию бизнеса», сообщил Дерипаска.

По мнению олигарха, «буржуазная Москва» не способна перейти на режим «мобилизации» с увеличением рабочего дня и сокращением выходных для ускорения экономического развития. «У них рабочий день с 9 утра до 17 вечера, дальше — „море на замок“. Мы же типа не Северная Корея или загнивающая Япония…» — написал он.

Согласно проекту бюджета на 2026–2028 годы, совокупные траты на армию, войну и силовиков составят 38% процентов всех расходов. На раздел «Национальная оборона» планируется направить 12,93 трлн рублей, а вместе с расходами на «Национальную безопасность» общие траты на эти статьи в следующем году составят 16,84 трлн рублей.

Правительство одобрило проект бюджета на очередную трехлетку на прошлой неделе. Главной новацией стали планы повысить со следующего года налог на добавленную стоимость (НДС) до 22% для финансирования армии и полиции.

