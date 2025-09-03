Китайский проект обернулся для «Газпрома» миллиардными рисками 2 3.09.2025, 7:59

Акции рекордно рухнули.

На Московской бирже бумаги «Газпрома» резко пошли вниз после заявления о предварительных договоренностях по газопроводу «Сила Сибири-2». Проект мощностью 50 млрд кубометров газа в год должен усилить связи России и Китая, однако реакция инвесторов оказалась крайне негативной. Об этом сообщает The Moscow Times.

По результатам основных торгов во вторник акции компании потеряли 3,12% и опустились до 130,7 рубля. Рыночная капитализация «Газпрома» уменьшилась примерно на 100 млрд рублей.

Падение стало самым сильным среди всех бумаг индекса Мосбиржи и превысило более чем вдвое общее снижение самого индекса, который опустился на 1,44%, до отметки 2845,39 пункта, обновив месячный минимум.

При этом в Пекине стороны подписали только меморандум о намерениях, но полноценного контракта о поставках газа заключено не будет.

Аналитик «Финама» Сергей Кауфман отмечает, что даже в случае запуска проект окажет давление на финансовое положение компании: строительство протяженностью около 2600 километров придется финансировать исключительно за счет «Газпрома». Китай отказался участвовать в расходах. Основным камнем преткновения остается цена.

По словам директора энергетического направления Института энергетики и финансов Алексея Громова, Пекин добивается тарифов на уровне внутренних российских — порядка 120–130 долларов за тысячу кубометров. Москва же настаивает на цене в диапазоне 265–285 долларов.

Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин, ссылаясь на источники в компании, оценивает стоимость будущей стройки примерно в 2 трлн рублей. По его словам, «учитывая гигантские затраты на газотранспортную инфраструктуру и освоение месторождений, можно заключить, что Россия фактически продолжит субсидирование китайских потребителей газа себе в убыток».

