Почти 40 мигрантов пытались нелегально попасть в Литву в ночь на среду 3.09.2025, 16:55

Литовские пограничники подозревают участие белорусских структур в организации прорывов через границу.

В ночь на среду из Беларуси в Литву нелегально перейти границу пытались 38 человек, сообщает DELFI со ссылкой на литовских пограничников.

Первую группу мигрантов зафиксировали ночью в Варенском районе. Девятерых человек с самодельными лестницами довели до границы двое мужчин, которые скрывали свои лица — литовцы предполагают, что это могли быть представители госструктур Беларуси. Потом проводники ушли, а мигранты поставили лестницы, оперев их на защитный барьер с колючей проволокой. Они планировали подняться на высоту 4,5 м и потом спрыгнуть с забора.

Когда мигранты приблизились к забору, их зафиксировали литовские пограничники, которые сразу выехали на место происшествия. Нарушители границы даже не успели забраться на лестницу, когда увидели огни машины пограничников. Мигранты сразу же вернулись на территорию Беларуси. Пограничники забрали оставленные ими лестницы.

Еще две группы мигрантов были замечены в Лаздийском районе. В обоих случаях пограничники реагировали мгновенно. Мигранты, не успев перебраться на на территорию Литвы, отошли вглубь Беларуси.

Польская пограничная служба сообщает о 110 попытках нелегального перехода границы с территории Беларуси за минувшие сутки. Также отмечается, что мигранты бросались камнями в польских патрульных.

