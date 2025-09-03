закрыть
В ОПЕК+ задумали еще раз увеличить добычу нефти

Цены пошли вниз.

Цена нефти Brent упала на торгах в среду более чем на 2% после появления информации о планах стран ОПЕК+ продолжить наращивать добычу. К концу года на мировом рынке и без того сложится значительный избыток нефти, предупреждают эксперты.

Картель и его партнеры рассмотрят возможность дальнейшего увеличения добычи в октябре, сообщили Reuters.

два человека, знакомых с ходом обсуждения. Заседание, на котором будет приниматься решение, запланировано на воскресенье. Ранее группа уже согласовала повышение квот примерно на 2,2 млн баррелей в сутки с апреля по сентябрь. В результате на рынок более чем за год до изначально запланированного срока должна вернуться нефть, которую ОПЕК+ забрал с него в последние годы ради поддержания котировок.

Производство также растет в странах, не входящих в картель. Международное энергетическое агентство прогнозирует значительный избыток на мировом рынке в 2025 году (около 2 млн баррелей в сутки), причем он будет нарастать по мере приближения к концу года. По оценке агентства, среднесуточное предложение в этом году увеличится на 2,5 млн баррелей, а спрос – всего на 0,68 млн.

Цена нефти, достигшая во вторник максимума за последний месяц, после сообщения о планах ОПЕК+ упала на 2,1% до $67,72 за баррель. Затем падение было несколько компенсировано, к 16.30 мск Brent торговалась по $68,2. С начала года цена снизилась примерно на 9%.

Реально на рынок может попасть меньше нефти, чем будет запланировано в рамках увеличения квот, так как некоторые страны сдерживают добычу, чтобы компенсировать избыточное производство в прошлом, а другие ограничены в мощностях, сказала Bloomberg Эмили Эшфорд, директор по анализу энергетических рынков Standard Chartered. Однако в августе страны ОПЕК нарастили добычу примерно на столько же, на сколько планировали, – на 400 000 баррелей в сутки, показал проведенный агентством анализ. Более половины роста обеспечила Саудовская Аравия.

