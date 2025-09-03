Трампа спросили, почему он ничего не предпринимает против Путина, чтобы остановить войну 4 3.09.2025, 19:46

3,748

Дональд Трамп

Фото: The Insider

Президент США разозлился.

Во время брифинга с президентом Польши в Белом доме один из журналистов спросил Дональда Трампа, почему тот не раз выражал свое разочарование и недовольство Владимиром Путиным, но так и не предпринял никаких действий, чтобы заставить его остановить войну с Украиной.

«Откуда вы знаете, что никаких действий не предпринимается? <...> Вторичные санкции против Индии [за покупку российской нефти], это называется «никаких действий»? Это стоило России сотни миллиардов долларов. И я еще не перешел ко второй или третьей фазе [давления на Россию]», — ответил Трамп.

Он посоветовал польскому журналисту, задавшему этот вопрос, найти себе новую работу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com