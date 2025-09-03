Трампа спросили, почему он ничего не предпринимает против Путина, чтобы остановить войну

Трампа спросили, почему он ничего не предпринимает против Путина, чтобы остановить войну4
- 3.09.2025, 19:46
- 3,748
Президент США разозлился.
Во время брифинга с президентом Польши в Белом доме один из журналистов спросил Дональда Трампа, почему тот не раз выражал свое разочарование и недовольство Владимиром Путиным, но так и не предпринял никаких действий, чтобы заставить его остановить войну с Украиной.
«Откуда вы знаете, что никаких действий не предпринимается? <...> Вторичные санкции против Индии [за покупку российской нефти], это называется «никаких действий»? Это стоило России сотни миллиардов долларов. И я еще не перешел ко второй или третьей фазе [давления на Россию]», — ответил Трамп.
Он посоветовал польскому журналисту, задавшему этот вопрос, найти себе новую работу.