Зеленский прибыл во Францию на саммит «коалиции желающих» 1 3.09.2025, 21:05

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Европейские лидеры соберутся для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 сентября, прибыл во Францию на саммит «коалиции желающих». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет «Суспільне».

Как отмечали в Елисейском дворце, Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в двустороннем формате и примет участие в рабочем ужине.

1 сентября в Елисейском дворце сообщили, что в Париже 4 сентября состоится заседание «коалиции желающих» в гибридном формате.

Встреча запланирована на 08:30 (по Гринвичу), на которой будут присутствовать в частности Владимир Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Польши Дональд Туск. Другие европейские лидеры присоединятся к саммиту через видеосвязь.

Европейские лидеры соберутся для обсуждения гарантий безопасности для Украины, над которыми работали после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Также обсудят дальнейшие шаги в отношении страны-агрессора России, которая отказывается от мира.

