закрыть
3 сентября 2025, среда, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл во Францию на саммит «коалиции желающих»

1
  • 3.09.2025, 21:05
Зеленский прибыл во Францию на саммит «коалиции желающих»
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: REUTERS

Европейские лидеры соберутся для обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 сентября, прибыл во Францию на саммит «коалиции желающих». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет «Суспільне».

Как отмечали в Елисейском дворце, Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в двустороннем формате и примет участие в рабочем ужине.

1 сентября в Елисейском дворце сообщили, что в Париже 4 сентября состоится заседание «коалиции желающих» в гибридном формате.

Встреча запланирована на 08:30 (по Гринвичу), на которой будут присутствовать в частности Владимир Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Польши Дональд Туск. Другие европейские лидеры присоединятся к саммиту через видеосвязь.

Европейские лидеры соберутся для обсуждения гарантий безопасности для Украины, над которыми работали после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа. Также обсудят дальнейшие шаги в отношении страны-агрессора России, которая отказывается от мира.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов