Польша начала продавать снятые с вооружения советские Су-22 30.09.2025, 4:00

Срок их службы подошел к концу.

Польша выставила на продажу советские истребители-бомбардировщики Су-22, которые были сняты с вооружения. Об этом пишет издание Defence24.

По его данным, срок службы военных самолетов Су-22М4 и учебно-боевых Су-22УМ3К подошел к концу. При этом в летном состоянии еще остаются 12 бомбардировщиков. Их судьба пока неизвестна.

Еще недавно на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4, которые имели еще ресурс часов налета, однако календарный ресурс закончился. Они выполняли роль доноров запчастей для оставшихся летающих самолетов. Как уточнили журналисты, три из них уже безвозмездно переданы министерством обороны.

