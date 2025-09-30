Белорусская компания возила в РФ запрещенный санкциями растворитель 30.09.2025, 11:34

1,224

«Кошельки Лукашенко» помогали Кремлю обходить санкции.

Белорусская компания, связанная с «кошельками Лукашенко», в обход санкций поставляла в Россию запрещенные товары. Об этом пишет Белорусский расследовательский центр.

Осенью 2024 года в Барселоне испанские правоохранители перехватили 13 тонн подсанкционного химиката, который отправляли в Россию. Это NMP — растворитель N-метил-2-пирролидон. Вещество используется для производства агрохимикатов, красок, клея, герметиков, для очистки проводников в электронике, в фармацевтике и других сферах. Но при этом химикат может применяться в военной сфере: для производства аккумуляторов, кевлара, а также для изготовления ядовитых веществ для химических гранат. Вывоз этого растворителя в Россию Евросоюз запретил еще весной 2022 года.

Среди девяти человек, задержанных по данному уголовному делу, были представители одной семьи — Мария Олейникова, Вячеслав Олейников и Ирина Олейникова. В Барселоне у них с 2024 года работает ресторан Cavina, а сеть гастробаров с таким же названием есть у них и в России.

Марии Олейниковой среди прочего принадлежит доля российского ООО «Катроса реактив». В 2023 году эта компания, по данным российской таможни, купила 16 тонн NMP, а в 2024-м — еще 21,3 тонны химического вещества под тем же самым товарным кодом, но без указания названия товара. Из этой второй партии 16 тонн пришло от Complexe Sancu SL, а остальные 5 тонн доставило белорусское ООО «ВЛАТЕ Логистик».

По информации БРЦ, «ВЛАТЕ Логистик» получила заказ на доставку реактива от кыргызской и армянской компаний, зарегистрированных после введения европейских санкций против России — «НК Мурас» и «Авинекс». Расследователи полагают, что фирмы были зарегистрированы только для прикрытия: согласно документам химикаты предназначались для Бишкека и Еревана, а фактически их с помощью Беларуси перенаправляли в Россию.

Также в 2024 году «ВЛАТЕ Логистик» по поручению «НК Мурас» поставляла в Россию модифицированные крахмалы из Австрии, которые используют для производства строительных смесей. Поставки этого товара в РФ также запрещены санкциями ЕС.

А в 2023 году белорусская компания перевезла в РФ подсанкционные грузовики Volvo и DAF из Швеции и Нидерландов. На этот раз поставки подсанкционных товаров проходили через Армению.

В БРЦ выяснили, что с мая 2017 года по декабрь 2020-го единственным владельцем «ВЛАТЕ Логистик» было ООО «Бремино групп». Это известная компания, связанная с Александром Зайцевым, Алексеем Олексиным и Николаем Воробьём, которых называют «кошельками Лукашенко».

После 2020-го компания перешла в руки новых владельцев — непубличных физлиц. Однако Зайцев, Алексин и Воробей по-прежнему имеют к ней отношение, утверждают расследователи.

«Бремино групп» попала под западные санкции летом 2021 года. В 2024-м «ВЛАТЕ Логистик» была внесена в «черные списки» ЕС и США.

