В Минском районе возможны проблемы с питьевой водой
- 30.09.2025, 11:55
С чем это связано?
В Минском районе в течение почти двух месяцев могут возникать проблемы с питьевой водой. Об этом предупредили в Минском РОЧС, пишет pristalica.by.
К перебоям стоит быть готовыми с 30 сентября по 23 ноября. Именно в этот период возможно краткосрочное ухудшение качества питьевой воды.
Ситуация связана с тем, что в указанные сроки на территории района пройдет проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.