30 сентября 2025, вторник, 12:21
В Минском районе возможны проблемы с питьевой водой

  • 30.09.2025, 11:55
С чем это связано?

В Минском районе в течение почти двух месяцев могут возникать проблемы с питьевой водой. Об этом предупредили в Минском РОЧС, пишет pristalica.by.

К перебоям стоит быть готовыми с 30 сентября по 23 ноября. Именно в этот период возможно краткосрочное ухудшение качества питьевой воды.

Ситуация связана с тем, что в указанные сроки на территории района пройдет проверка состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

