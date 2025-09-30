закрыть
30 сентября 2025, вторник, 13:06
Россиянам еще на 30% за три года поднимут тарифы ЖКХ

  • 30.09.2025, 12:59
Россиянам еще на 30% за три года поднимут тарифы ЖКХ

Рост цен значительно превосходит изначальные планы.

Аппетиты властей в отношении денег, которые можно взять с россиян за коммунальные услуги, продолжают расти. В обновленном прогнозе правительства, который лег в основу бюджета на следующие три года, рост тарифов для граждан на электроэнергию и другие коммунальные услуги оказался больше, чем предполагалось после сильного пересмотра в апреле, пишет The Moscow Times.

Совокупный платеж за услуги ЖКЖ увеличится на 9,9% в следующем году, на 8,7% в 2027 и на 7,1% в 2028 гг. За три года платеж вырастет 27,9% при том, что прогноз инфляции предполагает ее возвращение к целевым 4% уже в следующем году.

Рост тарифов значительно превосходит не только изначальные планы (год назад предполагалось, что в 2026 г. совокупный платеж вырастет на 5,4% и на 4,8% в 2027-м), но и апрельские проектировки (9,8% в 2026 г., 7,9% — в 2027-м и 5,9% в 2028-м).

Для обеспечения надежности поставок газа, социальной газификации и подключение оккупированных территорий к единой системе газоснабжения оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в 2026-2028 гг. решено индексировать на 3 процентных пункта (п. п.) сверх прогнозной инфляции, напоминает Минэкономразвития. Прогноз инфляции немного понижен, поэтому цены на газ вырастут чуть меньше, чем ожидалось в апреле – на 9,6%, 9,1% и 7% в следующие три года (10,6%, 9% и 7% в прежней версии). В общей сложности набирается 27,9%.

Электроэнергия, несмотря на это, подорожает сильнее, чем предполагалось: на 11,3%, 8,6% и 9,1% в следующие три года — всего получается 31,9%. В апрельском прогнозе рост составлял 9,3%, 6,9% и 4,9%, соответственно. Нужны деньги на большие инвестиции в энергосистеме, объясняет МЭР.

Плата за отопление в следующие три года будет расти на 9,9%, 9,3% и 6,8%, за водоснабжение и водоотведение – на 9,8% и 9,3%, 8,9% и 8,6% и 5,9% и 5,8%, соответственно. Здесь тоже нужны деньги для модернизации инфраструктуры: за счет тарифов для коммунальных компаний «будет сформирована целевая дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ (дополнительно 1,5 % к выручке ежегодно)», отмечает МЭР.

«Уже даже и индексацией это не назовешь, так как прогноз инфляции гораздо ниже», – сетует экономист Евгений Коган, напоминая, что если инфляция окажется выше прогнозных 4%, «могут коммуналку и еще поднять». Сильный рост тарифов в 2026 г. еще можно объяснить отсутствием индексации в 2023 г., рассуждает он: в следующем году накопленное удорожание тарифов сравняется с общей инфляцией: порядка 60% с 2019 г. Но коммуналку и дальше будут поднимать выше инфляции. Все дело в изношенных сетях, объясняет Коган: кто-то должен платить за модернизацию инфраструктуры, которой не занимались в последние годы. Здесь два варианта: государство за счет налогов, или население за счет платежек за коммуналку: «Мы получим все: и налоги поднимут, и коммуналку. А все потому, что собранные налоги уйдут на поддержание высоких военных расходов. В результате населению придется населению оплачивать счета. Бизнесу, кстати, тоже».

