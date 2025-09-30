На Кавказе задержали второго за сутки российского генерала 1 30.09.2025, 13:39

1,926

Михаил Надежин

Его обвиняют в коррупции.

Утром 30 сентября сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ задержали начальника главка МЧС России по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Генерала подозревают в хищении 2 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере). В квартире Надежина и на его рабочем месте проводятся обыски.

По версии следствия, генерал получил взятку от предпринимателя Анзора Ногмова, после чего без проведения проверок заверил документы, касающиеся пожарной безопасности. В частности, подозреваемый подписал договоры на проведение аварийно-спасательных работ на предприятиях промышленного и топливно-энергетического комплекса, сообщил собеседник. В реальности обследования зданий и проверки МЧС не проводились, пишет The Moscow Times.

Как пишет Mash, силовики изъяли из дома Надежина компьютер и документы за 2022–2024 годы. Упомянутый предприниматель Ногмов, как сообщает канал, работает в сфере коммерческой недвижимости в Нальчике, в частности, возводит склады и помещения для магазинов. Взятку чиновнику бизнесмен дал при реализации одного из таких проектов, чтобы Надежин подписал акты осмотра по пожарной безопасности без выезда на объект.

Надеждин возглавил управление МЧС по Кабардино-Балкарии в 2015 году. В 2019-м ему присвоили звание генерал-майора внутренней службы. Чиновник награжден медалью «За спасение погибавших» и другими ведомственными медалями.

Накануне в рамках уголовного дела о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) был задержан глава управления Росгвардии по Северной Осетии 58-летний генерал-майор Валерий Голота. РБК и Shot сообщали, что генерал проходит подозреваемым по делу. Вместе с ним задержали еще несколько чиновников управления.

