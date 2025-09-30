NSJ: Есть еще один способ надавить на Путина
Эксперты говорят о необходимости создания глобального механизма контроля санкций.
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Запад ввел беспрецедентные санкции. США, Великобритания, ЕС, Канада, Япония и Австралия ограничили работу российского финансового сектора, заморозили активы Центробанка, отключили Россию от SWIFT и ввели запрет на экспорт ключевых технологий для авиации, энергетики и судоходства, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Под санкции попали не только компании, но и приближенные к Путину олигархи, чиновники, военные, а также наемники из ЧВК, включая «Вагнер». Списки постоянно обновляются — их ведут ЕС, США и Великобритания.
Однако главный вопрос — не новые фамилии, а эффективность исполнения. Россия накопила опыт обхода ограничений еще со времен СССР, когда через серые схемы закупала запрещенные технологии. Сегодня Москва использует «теневой флот» для экспорта нефти и продолжает получать иностранные комплектующие для дронов, ракет и самолетов, несмотря на формальные запреты.
Эксперты все чаще говорят о необходимости создания глобального механизма контроля, как во времена Холодной войне. Усиление санкций, по мнению аналитиков, должно идти в двух направлениях: полное перекрытие поставок западных компонентов в российский ВПК и жесткое ограничение экспорта нефти и газа.
Союзники Украины заплатили России за энергоресурсы больше, чем выделили Киеву помощи. Это делает санкции малоэффективными.
«Сейчас давление на Путина — лишь на уровне три из десяти возможных», — отмечал спецпосланник США по Украине генерал Кит Келлог. По его словам, реальное усиление нефтяных санкций способно куда сильнее ударить по российской экономике и ее военной машине.