Госдеп и разведка США предложили Трампу покончить с режимом Мадуро 30.09.2025, 19:22

2,394

Над «другом Лукашенко» сгущаются тучи.

Советники Дональда Трампа активизировали обсуждение вариантов силового отстранения от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает The New York Times. По словам источников издания, кампанию курирует глава Госдепа Марко Рубио, также занимающий пост советника по нацбезопасности.

Официально Белый дом не комментирует эту информацию.

Рубио исходит из того, что Мадуро является нелегитимным главой Венесуэлы, причастен к наркотрафику и фактически возглавляет преступную террористическую группировку, представляющую угрозу для США. Он опирается на разведданные ЦРУ и обвинительное заключение Минюста, вынесенное в 2020 году по делу о незаконном обороте наркотиков. Идеи Рубио поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по внутренней политике Стивен Миллер.

Для сына кубинских эмигрантов Рубио смена режима в Венесуэле имеет особое личное значение — отстранение Мадуро от власти ослабит ее близкого союзника — правительство Кубы. Это, в свою очередь, принесет ему голоса избирателей во Флориде, где много кубинских и венесуэльских мигрантов.

Госдеп США уже увеличил вознаграждение до $50 млн за любую информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы. «Мадуро не является законным лидером Венесуэлы; он скрывается от американского правосудия, подрывает региональную безопасность и травит американцев, и мы хотим, чтобы он предстал перед судом», — комментировал это решение заместитель пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготт.

По данным источников NYT, Пентагон рассматривает военные сценарии против Венесуэлы, однако окончательного одобрения со стороны администрации пока нет.

Хотя Трамп уже открыто говорит о новой военной кампании в Карибском бассейне. «Мы начали использовать мощь вооруженных сил США для уничтожения венесуэльских террористов и сетей наркоторговли во главе с Николасом Мадуро», — заявил он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

В июле Трамп подписал секретное распоряжение, разрешающее применение силы против наркокартелей. Пентагон уже увеличил численность своих войск в регионе на 6500 человек и собрал флотилию кораблей в Карибском море. В течение последних недель американские военные наносили удары по лодкам, предположительно связанным с венесуэльским наркобизнесом. С 2 сентября было объявлено о трёх таких операциях, в которых погибло не менее 17 человек.

Параллельно США начали готовить политическую смену режиму Мадуро. В мае Рубио встретился с венесуэльскими оппозиционерами, включая известную активистку Марию Корину Мачадо. Её советник Педро Урручурту сообщил, что уже разработан подробный план действий на первые 100 часов после ухода Мадуро, в том числе передача власти Эдмундо Гонсалесу, кандидату в президенты на выборах 2024 года. Во время своего первого срока Трамп безуспешно поддерживал попытки венесуэльской оппозиции сместить Мадуро и ввел санкции против Венесуэлы.

С точки зрения международного права, вмешательство без согласия властей страны или разрешения Совета Безопасности ООН считается незаконным. Однако США при администрации Байдена признали Гонсалеса легитимным победителем президентских выборов. Если он обратится за помощью, администрация Трампа может использовать это как юридическое обоснование военных действий. Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с NYT сравнил возможную силовую смену власти в Венесуэле с операцией 1989 года в Панаме, когда военные США захватили президента Мануэля Норьегу.

