СМИ: Шведские военные поднялись на борт российского судна «Михаил Дудин» 3 30.09.2025, 20:17

Судно следовало из России во Францию под флагом Панамы.

Военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин», следующего из России во Францию под флагом Панамы. Об этом сообщает газета Expressen.

«Российское грузовое судно «Михаил Дудин» находится на стоянке у берегов [провинции] Блекинге. (...) Представители Военно-морских сил побывали на судне и побеседовали с экипажем», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что экипаж судна сам обратился за помощью из-за проблем с двигателем. По словам пресс-секретаря шведских ВМС, прежде чем встать на якорь, судно бесконтрольно дрейфовало в Балтийском море.

