30 сентября 2025, вторник, 23:04
США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе

  • 30.09.2025, 22:27
Это будет уже вторая совместная операция стран с координацией спутниковых маневров на орбите.

США и Франция проведут вторую совместную миссию по проведению скоординированных спутниковых маневров на орбите, что является частью усилий по противостоянию растущему военному присутствию Китая в космосе, сообщил в интервью Reuters генерал-лейтенант США Дуглас Шисс, командующий подразделением американских космических сил, который сотрудничает с Космическим командованием в проведении секретных военно-космических операций.

«Мы планируем совместные усилия с Францией прямо сейчас», — сказал он, не уточняя деталей. Шисс допустил дальнейшие операции и с другими странами: «Я допускаю, что мы можем сделать больше».

Французское космическое командование отказалось комментировать подобные планы. Reuters отмечает, что Франция — крупнейший в Европе государственный инвестор в космос.

Это будет уже вторая совместная операция с координацией спутниковых маневров на орбите США и Франции, а также третья известная подобная миссия Вашингтона с участием другой страны: в сентябре американское космическое командование провело маневры вместе с Великобританией, говорится в материале.

Первую совместную операцию с двумя космическими аппаратами на орбите США и Франция провели в конце прошлого года. Во французском космическом командовании заявили, что провели совместные учения, чтобы укрепить сотрудничество и «продемонстрировать нашу стратегическую солидарность». Там отметили, что космическому командованию Франции «необходимо подготовиться к военным космическим операциям по реальному сценарию».

Глава космического командования США Стивен Уайтинг рассказывал, что в ходе этих учений американский и французский военные спутники сближались рядом с космическим аппаратом «стратегического конкурента». Шисс не назвал в интервью Reuters третий ближайший спутник.

Глава французского космического командования генерал-майор Венсан Шюссо охарактеризовал прошедшую операцию как успешную, но не привел подробностей. Он же в недавнем интервью международным СМИ предупредил об усилении «враждебной или недружественной» активности в космосе, «особенно со стороны России».

