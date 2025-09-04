Бывшая жена самого богатого российского олигарха претендует на его миллиарды 8 4.09.2025, 18:51

3,010

Наталья Потанина

Наталья Потанина требует долю акций в компании «Норникель».

Бывшая жена Владимира Потанина, самого богатого российского олигарха, имеет право претендовать на многомиллиардную долю акций в российской компании «Норникель». К такому выводу в четверг пришел Апелляционный суд Лондона, пишет Reuters.

Владимир и Наталья Потанины развелись в 2014 году. По словам истицы, при разводе она получила лишь $41,5 млн (менее 1% от общих активов семьи), а по словам ответчика – $84 млн.

Сейчас Наталья Потанина требует 50% от стоимости акций бывшего мужа в «Норникеле» (это около $4,5 млрд) и 50% от всех дивидендов, которые Потанин получил с 2014 года, а также недвижимость в России, на которую супруги потратили приблизительно $150 млн.

Такие требования делают этот процесс одним из самых дорогих в мировой практике рассмотрения дел о разводе.

Потанин сначала смог избежать британского судебного разбирательства, потому что в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил иск его бывшей жены. Но Апелляционный суд отменил это решение, признав, что Наталья Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и имеет право на рассмотрение дела в британской юрисдикции.

Адвокат Потаниной рассказала журналистам, что ее клиентка «в восторге от того, что суд признал обоснованность ее дела» и надеется на скорое решение конфликта.

