Бывшая жена самого богатого российского олигарха претендует на его миллиарды

Бывшая жена самого богатого российского олигарха претендует на его миллиарды8
- 4.09.2025, 18:51
Наталья Потанина требует долю акций в компании «Норникель».
Бывшая жена Владимира Потанина, самого богатого российского олигарха, имеет право претендовать на многомиллиардную долю акций в российской компании «Норникель». К такому выводу в четверг пришел Апелляционный суд Лондона, пишет Reuters.
Владимир и Наталья Потанины развелись в 2014 году. По словам истицы, при разводе она получила лишь $41,5 млн (менее 1% от общих активов семьи), а по словам ответчика – $84 млн.
Сейчас Наталья Потанина требует 50% от стоимости акций бывшего мужа в «Норникеле» (это около $4,5 млрд) и 50% от всех дивидендов, которые Потанин получил с 2014 года, а также недвижимость в России, на которую супруги потратили приблизительно $150 млн.
Такие требования делают этот процесс одним из самых дорогих в мировой практике рассмотрения дел о разводе.
Потанин сначала смог избежать британского судебного разбирательства, потому что в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил иск его бывшей жены. Но Апелляционный суд отменил это решение, признав, что Наталья Потанина «в значительной степени разорвала связи с Россией» и имеет право на рассмотрение дела в британской юрисдикции.
Адвокат Потаниной рассказала журналистам, что ее клиентка «в восторге от того, что суд признал обоснованность ее дела» и надеется на скорое решение конфликта.